جمال يوسف يتصدر مؤشرات "جوجل" بعد تعافيه من السرطان

تصدر اسم الفنان جمال يوسف مؤشرات محرك البحث "جوجل" بعد إعلان شفائه من سرطان البلعوم، وفقا لنتيجة أشعة المسح الذري، مساء أمس السبت، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل إحدى الجهات المتخصصة.

وقدم يوسف الشكر لكل الطاقم الطبي الذي وفر الرعاية الصحية له حتى تم شفاؤه بفضل الله عز وجل، ودخل بعدها في نوبة بكاء.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريح منه عقب شفائه: "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي على دعمهم طوال فترة مرضي".

وكان يوسف قد كشف في تصريحات سابقة لـ "الوطن" عن خضوعه لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاتي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وتوجه يوسف بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".