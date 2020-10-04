البيت الأبيض يؤكد استمرار تحسن الوضع الصحي لترامب

أكد البيت الأبيض، أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في التحسن، وحقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه.

وذكر بيان البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أن "ترامب" انتهى من جرعته الثانية من "ريمديسيفير" دون مضاعفات، موضحا أنه لا يزال دون حمى، وكذلك الأوكسجين الإضافي، وبمستوى تشبع بين 96 و98% طوال اليوم.

وأضاف البيان، أن "ترامب أمضى معظم وقته بالقيام بالعمل، وكان مستيقظا ويتحرك في الجناح الطبي دون صعوبة"، مشيرا إلى أنه وحتى انتهاء الوضع الراهن للرئيس "يبقى الفريق متفائلا بحذر".

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن "خطة اليوم هي متابعة الملاحظة بين جرعات ريمديسيفير، ومراقبة حالته السريرية عن كثب، خلال الدعم الكامل لقيامه بالواجبات الرئاسية".

وحرص دونال ترامب على طمأنة الشعب الأمريكي على صحته، عبر تغريدات ومقطع فيديو، نشرهم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا "كنت قد وصلت إلى المستشفى وأنا متعب والآن أشعر بتحسن كبير".