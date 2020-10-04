عاجل.. طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة لـ"كورونا"

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يكن بحاجة لأكسجين إضافي.

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية، التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي بشأن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة".