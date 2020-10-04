فيديو.. ترامب من داخل المستشفى: الأيام المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه توجه إلى مستشفى "والتر ريد" وهو يشعر بتعب إثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.

واعتبر الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، بحسبما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الحيوية، التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي بشأن حالته الصحية بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في المستشفى، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة".