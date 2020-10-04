المتهم بهتك عرض الأطفال: "الموضوع كان هزار.. ومش عارف وصل لكده إزاي؟"

قال مصدر أمني، إن المتهم بهتك عرض طفل، والمحاولة مع اثنين آخرين في الياسمين بالقاهرة الجديدة، أصيب بالانهيار وحالة من البكاء، والندم بعد عرضه على الطب الشرعي؛ لتحليل عينه من دمائه، للتاكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وحاول الحرس تهدئته وطالبوه بالكف عن البكاء.

وأضاف المصدر، أن المتهم ردد كلمة أمام رجال المباحث: "أنا بريء.. لا أنا متهم.. عالجوني"، في محاولة منه للايهام أنه مريض نفسي، والدفاع عن نفسه، منوها إلى أنه بعد القبض عليه التزم الصمت لمدة 4 ساعات، ثم بدأ في رواية قصته لفريق المباحث، الذي ترأسهم المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول.

وأعيد المتهم الى محبسه مرة أخري، بعد أخذ العينة، وعرض على النيابة مرة ثانية، ومن المرجح أن ينظر التجديد للمتهم خلال نهاية الأسبوع.

وقال المتهم في التحقيقات: "أنا اعمل موظف بشركة قطع غيار شهيرة، ومتزوج ولدي أسرة مكونة من 3 أشخاص، أتعاطي المواد المخدرة مع الأصدقاء ولكن ليس بصفة دورية"، مضيفا أنه بدأ العمل في إحدى الشركات بسيارتين لتوصيل المواطنين "وصباح يوم الجمعة تعاطيت سيجارة حشيش، ثم بدء الشيطان يمتلكني، شاهدت الأطفال وأمتلكتني غريزة الشهوة، فقمت برمي نقود بجانب السيارة، وبدأت اللهو معهم لجمعها، ثم أمسكت أحدهم ومارست معه الجنس".

ووقعت الحادثة أمام إحدى الفيلات الكائنة بمنطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة، التابعة لقسم شرطة التجمع الأول، إذ وقفت سيارة ملاكي، يعمل صاحبها لدى شركة خاصة لتوصيل العملاء، فضحته كاميرا المراقبة التي وثقت لحظات صادمة، وهو يهتك عرض أطفال بجانب سيارته.

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة في القبض على المتهم بعد ساعات من نشر الفيديو، الذي ظهر وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته.

وأفاد مصدر أمني، أن ضباط القاهرة الجديدة، تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

وقررت النيابة العامة، حبس صاحب فيديو التحرش وهتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة، على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض، بعدما واجهته بأدلة الجريمة.

واعترف المتهم بالتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي"، مشيرا إلى أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلى عمله، واستدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.