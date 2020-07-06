بينها هتك عرض 3 فتيات.. قائمة اتهامات المتهم بالتحرش بالفتيات

قالت النيابة العامة إن قائمة اتهامات المتهم أحمد بسام ذكي المعروف بمتحرش الجامعة الأمريكية تضمنت الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

أضافت النيابة في بيان لها أنه تقرر حبس المتهم احتياطيا لمدة 4 أيام ثم أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.