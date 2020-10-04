غرف عمليات حزبية لدعم المرشحين بانتخابات النواب مع بدء الدعاية

بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية لانتخابات مجلس النواب، بدأت الأحزاب السياسية في تدشين غرف عمليات لدعم مرشحيها من خلال رصد أي معوقات والعمل على حلها، فضلاً على عقد جولات ميدانية لتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى اليوم الإثنين وحتى 18 أكتوبر، بينما تنطلق للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

جولات ميدانية وندوات تعريفية وحملات توعية

وقالت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إنَّ جميع أمانات الحزب ستتحرك على الأرض لدعم مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية من خلال جولات ميدانية وسط الناخبين.

وأضافت "شادية" لـ"الوطن"، أنَّ غرف عمليات الحزب ستعمل على مدار الساعة لرصد أي معوقات قد تواجه مرشحي الحزب والعمل على حلها على الفور وتسهيل حركة المرشحين في أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب "حماة الوطن"، إنَّ الحزب يجهز مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات لرصد أي عقبات أو تجاوزات قد تواجه مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية والعمل على حلها.

وأكّد "الغباشي"، لـ"الوطن"، أنَّ الهيئة العليا للحزب ستعقد جولات في أمانات المحافظات وندوات لتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين فى الدوائر الانتخابية، فضلاً عن المشاركة مع أحزاب التحالف الانتخابي لدعم القائمة الوطنية في الانتخابات الأربعة قطاعات بالجمهورية.

وأضاف أنَّ الحزب أبلغ أمناء المحافظات بالاستعداد وتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين من خلال نزول شباب الحزب إلى الشارع وسط المواطنين لتعريفهم بالمرشحين وبرنامجنا الانتخابى.

ومن جهته، قال النائب محمد عزمي، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية، إنّ الحزب سيدعم مرشحيه في الانتخابات من خلال جولات ميدانية لتعريف الناخبين في الدوائر الانتخابية ببرامج المرشحين.

وأضاف "عزمي" لـ"الوطن"، أنَّ الحزب دشن غرف عمليات تتابع سير العملية الانتخابية في أثناء فترة الدعاية لرصد أي عقبات قد تواجه المرشحين والعمل على حلها وستستمر حتى أيام التصويت في الانتخابات للتسهيل على الناخبين.

وتابع أنَّ الحزب سيعمل على تدشين حملة توعية للناخبين بضرورة النزول بكثافة أمام صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وبدورها، أكّد مارسيل سمير أمين الشؤون البرلمانية لحزب التجمع، أنَّ الحزب شكل غرفة عمليات مركزية ستكون في تواصل مستمر مع جميع أمانات الحزب في مختلف المحافظات لدعم المرشحين في أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وبين "سمير" لـ"الوطن"، أنَّ شباب الحزب سيبدأون التحرك على الأرض كل في نطاق المنطقة السكنية للقاء الناخبين وتعريفهم ببرنامج الحزب، إلى جانب تكثيف التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشباب عن ضرورة استخدام حقهم الدستورى والمشاركة في الانتخابات بكثافة.

وتابعت أنَّ أمانات الحزب في المحافظات ستبدأ بعقد ندوات لدعم المرشحين وتوعية المواطنين بالتحديات التي تواجه الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي يطلقها أعداء الوطن وقوى الشر في الداخل والخارج.