محافظ الجيزة يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية في الشوارع: الكل سواسية

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنَّ المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنَّ جميع المرشحين متساوون في الحقوق والحريات في أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال المجلس التنفيذي للمحافظة والذي شدد خلاله على جميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مؤكّدا أنَّ أي موظف سوف يثبت إظهار انتماءه إلى أي مرشح سوف يتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني حياله.

محافظ الجيزة: يجب مراعاة المظهر العام.. والشوارع خط أحمر

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين لافتاً الى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه.

وشدد على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وكذلك عدم حفر الطبقة الأسفلتية في أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيراً إلى تمّ وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

وخلال المجلس التنفيذي، وجه "راشد" بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة اليها حرصاً على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، مديرية الشؤون الصحية بتشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات بالنوبتجيات المسائية لضمان استمرار العمل والتزام الأطقم الطبية.