إزالة الدعاية الانتخابية بطوخ.. والمحافظ يحذر من المخالفات

شنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حملة لإزالة لافتات وإعلانات الدعاية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، من شوارع المدينة؛ تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام ببدئها بعد إعلان الكشوف النهائية، الاثنين المقبل.

وأوضح اللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، أن الحملة تأتي في اطار توجبهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالالتزام بالمواعيد المحددة للدعاية والقضاء على المخالفات والإشغالات، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان، رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بإزالة كافة أشكال الدعاية من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة، والتحفظ على جميع اللافتات، وعروق الأخشاب حتى الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية.

وناشد المحافظ مرشحي مجلس النواب الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الدعاية، والتوجه إلى مجلس المدينة التابع لها المرشح؛ للحصول على تصريح قبل تعليق اللافتات والدعاية الانتخابية بالشوارع.

وأكد "الهجان" أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورها في انتخابات مجلس النواب يتمثل في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويبدو الصراع هادئًا بدائرة طوخ وقها وكلن ميدانيًا، وسيكون الصراع على مقعدين بدلا من 3 في الانتخابات الماضية، وتساوي فرص معظم المرشحين بعد خروج نواب المجلس المنقضي ولايته، وتحول اثنين منهم للقائمة الوطنية، واعتذار الثالث عن الترشح.

وتشهد الدائرة تحركات مكثفة من المرشحبن ولقاءات بكبار العائلات؛ لكسب وتأييد أبناء الدائرة، وتعد هذه الدائرة "مدرسة السياسة" بالقليوبية، ولا تمر انتخابات إلا وتكون بها مفاجآت، وصراع سياسي من نوع فريد.