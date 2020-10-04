أسعار اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام.. تبدأ من 80 جنيها

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن أنّ الهيئة تستقبل العام الدراسي بتقديم تيسيرات لطلاب المدارس والجامعات، من خلال فتح باب الاشتراكات لركوب الأتوبيسات بأسعار مخفضة.

اشتراكات الطلاب تتراوح من 80 لـ580 جنيها

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أنّ أسعار اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادة، فالاشتراك على خطين لمدة شهر 80 جنيها، و230 جنيها لمدة 3 أشهر، أما الاشتراك على 4 خطوط لمدة شهر 155 جنيها، ولمدة 3 شهور 450 جنيها، والاشتراك على جميع الخطوط لمدة شهر 195 جنيها، و580 جنيها لمدة 3 أشهر.

باب الاشتراكات مفتوح

وأوضح أنّ باب الاشتراكات مفتوح في عدة محطات بـ القاهرة تيسيرا على الطلاب، وهي العباسية وروض الفرج والمظلات والعتبة أمام مترو العتبة والجيزة بـ9 شارع مراد ومصر الجديدة بميدان الحجاز، ومكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

اشتراك المعاقين يبدأ من 100 جنيه

وفيما يتعلق باشتراكات المعاقين بهيئة النقل العام، أوضح أنّ كبار السن فوق 60 عاما لهم نصف تذكرة، وفوق سن 70 عاما إعفاء كامل، أما المعاقين فالاشتراك كالتالي، 2 خط يسدد 100 جنيه شهريا، و285 جنيها كل 3 أشهر، و550 جنيها كل 6 أشهر، و1070 جنيها اشتراك سنوي، أما اشتراك 4 خطوط يشمل 195 جنيها شهريا، و575 جنيها كل 3 أشهر، و1110 كل 6 أشهر و2135 جنيها اشتراك سنوي، أما جميع الخطوط 245 جنيها اشتراك شهري، و720 جنيها كل 3 أشهر و1390 جنيها كل 6 أشهر، و2660 جنيها اشتراك سنوي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النقل العام الهيئة بداية من اليوم، تنفيذ قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاما، جميع وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمجان، والسماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عامًا، بركوب وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة، فالمطلوب من كبار السن إبراز بطاقة الرقم القومي للمحصل، وأن تكون البطاقة سارية حتى تطبيق الإعفاء عليه وفق توجيهات محافظ القاهرة.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد في وقت سابق، أنّ القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

وكشفت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في بيان صحفي اليوم، أنّها اتفقت مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عامًا، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عامًا من رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.