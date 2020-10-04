5 أيام للأقل كثافة و3 للأكثر.. المعاهد الأزهرية تناقش خطط الدراسة

نقاش واسع يشهده قطاع المعاهد الأزهرية، للتوافق على نظام الدراسة للعام المقبل 2020-2021، والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث يعقد مديرو المناطق الأزهرية، اجتماعات عدة لتحديد نظام حضور الطلاب بما يناسب كل معهد، ويبلغ عدد معاهد المرحلتين الإعدادية والثانوية 5163 معهدا، بينما يبلغ عدد معاهد رياض الأطفال والابتدائية 3450 معهدا.

وقالت مصادر في القطاع، لـ"الوطن"، إنّ المناقشة تضمنت أن تكون الدراسة وفق النظام المعتاد لمدة 5 أيام أسبوعيا، في المعاهد التي لا تتجاوز كثافة الفصل فيها 30 طالبا، حيث يلتزم الجميع بمسافات آمنة وتدابير وقائية.

وتابعت، أنّه بالنسبة للمعاهد التي تزيد كثافة فصولها عن 30 طالبا للفصل الواحد، ولن تستطيع توزيع الطلاب بما يحقق المسافات الآمنة بينهم، فيتم توزيع طلابها على مجموعتين، لتحضر كل مجموعة 3 أيام متفرقة أسبوعيا.

ولفتت المصادر إلى أنّه سيتم تكليف المناطق التعليمية بمتابعة حالة كل معهد وتطبيق التصورات السابقة، وموافاة قطاع المعاهد الأزهرية من خلال رؤساء الإدارات المركزية بما يتم في هذا الشأن، ومراعاة أن يكون تقسيم طلاب كل فصل دراسي بحيث لا يزيد الفصل عن (33) طالبا بواقع مساحة متر ونصف تقريبا تخصص لكل طالب، وأنّه سيتم تطبيق ضوابط امتحانات الأزهر السابقة.

وكان قطاع المعاهد أعلن عدة إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس بين طلابه، في امتحانات الثانوية الأزهرية التي أجريت خلال الموجة الأولى من كورونا، وجاءت كما يلي:

- قياس درجة حرارة الطلاب والعاملين في اللجنة.

- يلتزم الطلاب بارتداء الكمامات في جميع الأوقات حتى العودة للمنزل، واستخدام مطهرات كحولية للأيدي قبل الدخول وبعد الخروج من اللجنة.

- تهوية الفصول جيدا وترك النوافذ مفتوحة والاعتماد على تكييف الهواء، والاعتماد على التهوية الطبيعية.

- تنظيم مقاعد الطلاب بحيث تتوفر مسافة متر ونصف المتر بين كل طالب والآخر، ويجب استبعاد الحجرات التي لا تتوفر فيها التهوية وتجديد الهواء.

- دخول الطلاب على مجموعات وفق جدول مرسل عبر الإنترنت، ويجري متابعة توجه الطلاب للجان مع مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة.

- توفير مطهرات للأيدي في كل لجنة وعند مدخل كل دور.

- التنبيه بعدم تبادل أي أدوات مثل الأقلام وغيرها من الأدوات الكتابية بين الطلاب، دون تطهيرها.

- التنبيه بعدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية من كحة أو سعال، وعمل امتحان لاحق لهؤلاء الطلاب.

- توعية العاملين في اللجنة عن كيفية التعامل في وجود أي حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوي.