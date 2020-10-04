البيت الأبيض ينشر صور لـ "ترامب".. وابنته: "لا شيء يمنعه من العمل"

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وهو يعمل أثناء وجوده في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث تم احتجازه منذ يوم الجمعة الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي إحدى الصور ظهر "ترامب" وهو يجلس في نفس المكتب الذي نشر منه رسالة فيديو في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه يشعر "بتحسن كبير الآن".

ونشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي، اليوم، على حسابها في "تويتر"، صورة سرية لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه، وعلقت على الصورة بالقول "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين!".

وفي بيان صدر مساء السبت، قال طبيب الرئيس في البيت الأبيض إن ترامب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدمًا كبيرًا منذ التشخيص.

وأضاف البيان أن ترامب هذا المساء أكمل جرعته الثانية من عقار "ريمديسيفير" دون مضاعفات.

ولايزال خاليًا من الحمى ولم يحتج لأي أوكسجين حيث يتراوح بمستوى الأوكسجين لديه بين 96 و98% طوال اليوم.

وأمضى معظم فترة ما بعد الظهر في إدارة الأعمال ويتنقل في الجناح الطبي دون صعوبة. وعلى الرغم من عدم خروج ترامب من مرحلة الخطر إلا أن الفريق لا يزال "متفائلاً بحذر".

وتتمثل خطة الغد في مواصلة المراقبة بين جرعات العقار، ومراقبة حالته السريرية عن كثب مع دعم كامل للقيام بواجباته الرئاسية، وفقا لبيان الطبيب.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على تويتر، مساء السبت: "جئت إلى هنا، لم أكن على ما يرام"، مضيفا: "أشعر بتحسن كبير الآن، نحن نعمل بجد كي أشفى تماما، أعتقد أنّني سأعود قريبا وأتطلع إلى إنهاء الحملة الانتخابية بالطريقة التي بدأتها بها".

وتابع في مقطع الفيديو الذي جرى تصويره على ما يبدو من جناحه الطبي في مركز وولتر ريد: "لم يكن لدي خيار. لأنني ببساطة لم أرغب بالبقاء في البيت الأبيض"، مضيفا: "أعتقد أنّ الاختبار الحقيقي سيكون في الأيام القليلة المقبلة. سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".