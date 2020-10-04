مهندسون يطالبون بالتحقيق في "ثري لاند"..والنقابة: الأعضاء جددوا الثقة

أعلن عدد من المهندسين بالنقابة الفرعية بالقاهرة، عقد جمعية عمومية طارئة أمس لمناقشة أزمة أرض ثري لاند بالفيوم ومدى صحة أوراقها، وهي الأزمة التي اندلعت بعدما أعلنت النقابة عن المشروع عبر صفحتها على فيس بوك.

قالت نقابة مهندسي القاهرة إنها استقبلت أمس ما يقرب من 64 مهندسا ممن استجابوا لدعوة عقد جمعية عمومية طارئة، وجرى اطلاعهم على الأحداث وما هو منسوب للنقابة، واطلاعهم على المستندات وغيرها "بصورة تتسم بالشفافية والنزاهة وذلك حرصا منها على تحقيق الصالح العام للنقابة" بحسب بيان للنقابة.

وأشارت النقابة إلى أنّ الموضوع سبق وعرض على مجلس النقابة العامة، وانتهى إلى حفظ الموضوع لصحة الأوراق والمستندات المتعلقة به، كما قرر المجلس عدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية المدعو لها، لانتفاء الأسباب التي دعيت من أجلها.

وأكدت النقابة أنّ ما عرض على مجلس النقابة العامة، شمل المستندات والشهادات والوثائق المؤيدة لما اتخذته النقابة من إجراءات، والذي بناء عليه اتخذ المجلس الأعلى قراره بحفظ الموضوع بجلسة يوم الاثنين الموافق 31/8/2020، وكذلك لسلامة ما تم من إجراءات توافق صحيح القانون وحق مجلس نقابة القاهرة فيما فعله، إضافة لعدم تضرر المهندسين الذين تعاملوا على المشروع المنوه عنه، متابعة: "حرصت نقابة مهندسين القاهرة أن تنأى بنفسها عن التدخل في خلاف شخصي مع مقدمي الدعوة" بحسب البيان.

وأشارت النقابة إلى أنّ المهندسين الموجودين بنقابة القاهرة بمدينة نصر، أصروا على الانتقال للنقابة العامة لإبداء رأيهم، بعد علمهم بالحقائق وما يدبر من مكائد، الغرض منها أمور انتخابية ومصالح شخصية، بعيدة كل البعد عن حقيقة العمل النقابي، ورغبة منهم في تأكيد صحة ما اتخذه مجلس القاهرة من إجراءات أقرها المجلس الأعلى، وجددوا الثقة في مجلس نقابة القاهرة لحرصه على الصالح العام للمهندسين" بحسب البيان.

من جانبهم، أصدر المهندسون الذين وجهوا الدعوة لجمعية عمومية طارئة، بيانا قالوا فيها إنّهم مارسوا حقهم القانوني بالدعوة لعقد جمعية عموميه غير عادية، وجرى إخطار مجلس النقابة وفقا للقانون لمناقشة الاتفاقات وتوضيحها، والاتفاق على رأي المهندسين فيها.

وتابعوا: "حضر المهندسون لمبنى النقابة العامة، ورغم غلق القاعات تمت الإجراءات القانونية طبقا لقانون النقابة، لعقد الجمعية وتسجيل الحضور، الذي أكد صحة الانعقاد وجدول أعمال الجمعية، ووافق أعضاء الجمعية على القرارات التالية:

1. إلغاء البروتوكول الموقع بين شركة ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي - سجل تجاري رقم 1777 - مع نقابة المهندسين الفرعية في القاهرة، للمخالفات الثابتة بحق الشركة.

2. منع استخدام اسم النقابة في الترويج لمشروعات وهمية.

3. تشكيل لجنة لبحث الأمر والتحقيق مع المسؤول.