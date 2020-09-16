أرض ثري لاند تفجر أزمة في المهندسين.. دعوة لعمومية والنقابة: أوراقها قانونية

تجددت أزمة قضية أرض "ثري لاند" بعدما أعلن عدد من المهندسين الدعوة لعقد حمعية عمومية غير عادية السبت المقبل لمناقشة إلغاء البروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية والشركة التي أعلنت عن مشروعاتها على الصفحة الرسمية لنقابة القاهرة الفرعية وأُثير حولها لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من جانبها أعلنت أعلنت نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، صحة الموقف القانوني لشركة "ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي" بخصوص تملكها أرضًا بشرق الفيوم.

وقال المهندس أسامة المهندس أسامة زكي، أحد الداعين للجمعية العمومية، إنه قد قام 50 مهندسا باخطار النقابة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة وفقا للقانون، يوم السبت المقبل 19 سبتمبر في الرابعة عصرا، بمبنى النقابة العامة للمهندسين كما تم اخطار النقابة الفرعية بالقاهرة.

أسامة زكي: سنطالب في العمومية الطارئة بإلغاء البروتوكول بين النقابة والشركة

وأشار زكي في تصريح خاص للوطن إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النقابة الفرعية بالقاهرة يتضمن 3 بنود هي "إلغاء البروتوكول الموقع بين شركة ثري لاند للمقاولات العامة و استصلاح الأراضي_سجل تجاري رقم 1777_ مع نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة للمخالفات الثابتة بحق الشركة، ومنع استخدام اسم النقابة في الترويج لمشروعات وهمية، وفتح تحقيق مع المسئول عن توقيع البروتوكول، بمعرفة لجنة مشكلة من وكيل النقابة العامة للمهندسين، ممثل عن مجلس شعبة الهندسة المدنية، عضوان من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وكانت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة قد أعلنت عن تجهيز ملف لتقديمه للمهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، في هذا الخصوص ردًا على بعض المشككين في المشروع على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن مستندات أخرى تؤكد مصداقية الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، والناتج عنه "تعاقد ما يقارب من 16 مهندسًا لم يتقدم أي منهم بشكوى حول عدم توافر حصة المياه أو الكهرباء، أو حتى عدم وفاء الشركة بأي من التزامتها وفق بنود التعاقد" بحسب النقابة التي توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من نشر أو ساهم في نشر أي أخبار مضللة على خلاف الواقع والحقيقة، كما أشارت النقابة إلى أنها على أتم الاستعداد لإطلاع كل من يرغب في الإطلاع على المستندات بمقر النقابة، تأكيدًا لمصداقيتها، وسيتم النشر لكامل المستندات فور العرض على نقيب المهندسين.

وبالفعل ناقش مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقد أول سبتمبر الجاري موضوع أرض ثري لاند والمعلن عن مشروعاتها على الصفحة الرسمية لنقابة القاهرة الفرعية والتي أُثير حولها لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قدم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، كل الأوراق والمستندات "الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد" بحسب بيان صدر عن الاجتماع.

وتابع المجلس "تبين للحضور أن الإجراءات التي قامت بها نقابة القاهرة في السماح بالاعلان عن المشروع للشركة المتقدمة تم بعد التأكد من صحة عقود الملكية التي تؤكد أن الأرض محل الإعلان أرض زراعية لها مصدر مياة متعاقد عليه وأن هناك 11 مهندسا تعاقدوا مع الشركة، ولم تتلق النقابة الفرعية أي شكوى واحدة منهم".

وبناءً على ذلك أكد المهندس هاني ضاحي والمجلس أن النقابة "هي الحصن الواقي للمهندسين وغير مقبول أو مسموح التعامل مع أي جهات خاصة دون التأكد الكامل من صحة المستندات الخاصة بأي مشروع يمكن طرحه للمهندسين وبعد عرضه وموافقة هـيئة المكتب والمجلس الأعلى و قرر المجلس بناءا عي ذلك حفظ الموضوع واستمرار المتابعه للتأكد من حصول المهندسين المتعاقدين علي حقوقهم كاملة".