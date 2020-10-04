عاجل.. اعتقال مسؤول استخبارات "داعش" ومساعده في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، القبض على مسؤول استخبارات تنظيم "داعش" الإرهابي ومعاونه في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى أبو سالم المولى وشقيقه الذي يعمل معاوناً له، بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراق "واع".

وأضاف: "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، و تحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين،وتم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".