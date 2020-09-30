تفاصيل عودة رفات "ماثيو" بعد 5 سنوات من ذبحه على يد "داعش" في ليبيا

حصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على رفات المسيحي الأفريقي "ماثيو أياريجيا"، الذي تم ذبحه على يد تنظيم داعش الإرهابي، في ليبيا، بداية عام 2015، مع 20 قبطيا مصريا.

وكانت الكنيسة المصرية حصلت من السلطات الليبية في 2018 على رفات الـ20 شهيدا بعد العثور على مقبرتهم في مدينة "سرت" الليبية، على أن يتم تسليم رفات الشهيد الأفريقي إلى أهله، إلا أنه لم يتم الاستدلال على أهليته، لتقوم الكنيسة المصرية بمطالبة السلطات باستلام رفات الشهيد الأفريقي لوضعه مع الـ20 قبطيا في المزار الذي أعد لهم في قرية "العور" بمركز سمالوط في محافظة المنيا، داخل الكنيسة التي تحمل اسم كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي ببنائها في القرية لتخليد ذكرى الضحايا.

واستقبلت إيبارشية سمالوط، أمس، بحضور الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية ومعه الكهنة والشمامسة، رفات الشهيد ماثيو أياريجيا، بالألحان منذ وصولها حتى وضعها في المكان المعد لها في مزار الشهداء.

الكنيسة تحصل على رفات الشهيد الأفريقي من الطب الشرعي بعد موافقة النيابة العامة

وكان الأنبا بفنوتيوس، قد بدأ منذ فترة الإجراءات للحصول على رفات الشهيد الأفريقي ليوضع مع العشرين شهيدًا الباقين، حيث تواصل الأنبا بفنوتيوس والقس ابيفانيوس كاهن كنيسة شهداء الإيمان والوطن، مع الطب الشرعي بالقاهرة، لأخذ موافقة النيابة للحصول على رفات الشهيد ماثيو التي تم إحضارها من ليبيا أثناء عملية تحليل أجساد الشهداء "dna" لمعرفة أسماء الشهداء والتعرف على جثمان كل شهيد مع تحليل أسرهم، وبعد تحليل جميع الأجساد لم يتبقِ سوى رفات الشهيد ماثيو بعد فصل كل الأجساد.

ونجح الأنبا بفنوتيوس في الحصول على عينات رفات للشهيد ماثيو التي تم الاحتفاظ بها بالطب الشرعي.

ونشرت مطرانية سمالوط، خطاب تسليم رفات "ماثيو" الذي أرسلته مصلحة الطب الشرعي، والذي حمل توقيع الدكتورة منال حسين رئيس الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية، إنه "بناء على تصريح النيابة العامة لمكتب النائب العام والتعاون الدولى بشأن الطلب المقدم من الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بطلب استلام العينة المتحفظ عليها لأحد ضحايا حادث ذبح 21 شخصا بدولة ليبيا والتي لم يستدل له على أهليته وفقا لتقرير الطب الشرعي في القضية رقم 98 لسنة 2017، إنابة قضائية المقيدة برقم 52 لسنة 2017، حصر تحقيق إدارة التعاون الدولي.

وقامت وحدة الحمض النووي بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعي بتاريخ 23 -9- 2020، بتسليم رفات المتوفي "ماثيو" الذي لم يستدل على أهليته والمتحفظ عليه لدينا إلى ممثل مطرانية سمالوط لدفنها بمعرفته، مؤكدا أن الرفات المسلمة هي كل ما ورد للمعمل الطبي بخصوص المذكور أعلاه، ولا نحتفظ لدينا بأي عينات اخرى لتلك الرفات.

وقام بتسليم الرفات الدكتورة سها أحمد رأفت المدير الفني لوحدة الحمض النووي، واستلمها منه القس إبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن.