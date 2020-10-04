الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول.. وتقي من كورونا بنسبة 100%

علّق الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، على هاشتاج "تحدي الكمامة"، الذي اجتاح موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا إنّ الهاشتاج فكرة رائعة: "من أول لحظة شاركت فيه، لأن الكمامة مهمة جدا بالنسبة للمواطن".

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنّ كل الدراسات العلمية توصلت إلى نتيجة أساسية، وهي أنّ الكمامة خط الدفاع الأول لفيروس كورونا وكل أمراض الجهاز التنفسي.

ولفت الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إلى أهمية أن يدرك أنّ الكمامة هي سلاحنا للدفاع عن صحتنا وصحة أبنائنا والمجتمع المصري كله.

وأكد الناظر، ضرورة المحافظة على أنفسنا وبلادنا حتى تعبر مصر المرحلة بسلام، موضحا أنّ الكمامة هي الدرع الواقي لنا بنسبة 100%، كما أنّها وسيلة آمنة للغاية بالنسبة للجميع.

وتابع: "الشخص اللي بيتضايق من الكمامة الطبية، ممكن تستخدم كمامة قماش لمدة 4 أسابيع ومنها ألوان أيضا، مؤكدا أنّ موضوع الكمامة يجب أن نأخذه بمنتهى الأهمية".

وأوضح الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أنّ الوضع في مصر وخلال الـ5 أشهر الماضية، شهد قلة في أعداد الإصابات، والأمور كلها تحت السيطرة، لكن الفيروس ينشط في الشتاء ويضعف في الصيف، لذا يجب علينا اتخاذ الحذر بشكل كبير.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.