هاني الناظر عن قرارات "الوزراء" الجديدة: الكرة أصبحت في ملعب المواطن

علق هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن فتح بعض الأماكن كنوع من تخفيف القيود الاحترازية التي تم وضعها في الفترة الماضية، قائلا إن الكرة الآن أصبحت في ملعب المواطن.

وأضاف "الناظر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعداد الإصابات في مصر تقل بشكل واضح، على عكس دول عديدة، مؤكدا أنه يجب على المصريين التعلم من الفترة الماضية، وحماية أنفسهم بشكل كبير.

وأردف أن مصر لم تبدأ في موجة ثانية حتى الآن، وإنما تمر بمرحلة نهاية الموجة الأولى، ويجب أن تنتهي مع احتراز المصريين من الفيروس في الفترة المقبلة.

واستطرد "الناظر" متحدثا عن ارتداء الكمامة قائلا إنه غير مسموح بارتداء ماسك للأطفال 4 أو 5 سنوات لأنه قد يسبب لهم اختناق، ونفس الأمر بالنسبة للرياضيين خطأ كبير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.