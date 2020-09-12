هاني الناظر: شرب كميات كبيرة من المياه يمنع الإصابة بالجلطات

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن السيدات حديثات الأمومة، يقعن في بعض العادات الخاطئة، على مستوى التعامل مع أطفالهن، بخصوص كمية السوائل التي تقدم لهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على شرب المياه بكثرة خلال أوقات السنة المختلفة، لا تقل المياه عن 3 لترات خلال الـ24 ساعة، حيث إنها مهمة للجلد والبصر وتمنع تكون الجلطات في الدم.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي أم سي"، مع الإعلامية سناء منصور، أنه من الطبيعي حدوث تغيرات جلدية خلال فترات الحمل وما بعد الولادة على الأمهات، موضحًا أن مشاركة الجنين في غذاء الأم، من أسباب هذه التغيرات.

وأشار إلى أن قله التغذية والإرهاق التي تتعرض لهم الأم بشكل يومي، يتسبب في سقوط الشعر وتكوين هالات سوداء تحت العين، وتغيرات جلدية كبيرة بسبب السهر طوال فترات الحمل والرضاعة.

وقدم استشاري الأمراض الجلدية، حل لمن يعاني من مشكلات في الشعر وتجاعيد البشرة، إنه لابد من الاعتماد على طبق السلطة الخضراء، لما له من فائدة على الإنسان.

وتابع: "طبق السلطة بيكون فيه جزر وخيار وفلفل الألوان والجرجير وورق السلق"، موضحًا أن القيمة الطبية لورق السلق كبيرة جدًا، ولها تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان.