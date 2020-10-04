"سموم الإسكندرية" يحذر من عشبة الترياق: لا تطرد السحر

حذر مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، من تناول عشبة الترياق "نبات المر"، والتي تشتهر في مصر بأوساط الدجالين ومدعى علاج السحر، على إنها عشبة مطهرة تطرد السحر والأرواح الشريرة.

وأكد المركز في بيان له، أن كثير من المشايخ ورجال الدين حذروا من عشبة الترياق، ومن استعمالها في هذه الأمور، إلا أن الواقع يشير إلى استخدمها بشكل كبير.

وأوضح مركز السموم، أن هذه العشبة في الأصل نبات تؤخذ منه أجزاء من ساقه، وتكون قطع خشبية صغيرة، وطعمها مر جدا، وتذوب في لبن، وينصح من قبل هؤلاء بشربها علي الريق.

وأشار المركز التابع لكلية طب الإسكندرية، أن النبات له استخدمات طبية، خاصة في تصنيع بعض الأدوية، ويستخلص منه زيوت أساسية كثيرة، يمكن استعمالها كمضاد للالتهابات وغسول الفم.

وأكد المركز، أن مشكلة هذا النبات تتمثل في الزيوت الأساسية، التي تتناول في شكلها النقي والخام، وبتركيزات كبيرة، من الممكن أن تبقي مادة سامة وخطيرة جدا، عند تناولها بكميات كبيرة.

ولفت مركز السموم، إلي أن الأعراض تتمثل في البداية بإحساس بالحرقان بالفم، ثم إسهال، ثم قئ شديد قد يصاحبه دم، ثم يبدأ الجهاز العصبي بالتحرك بشكل صداع شديد، وشعور بدوران وتشجنات، وأحيانا غيبوبة، بالإضافة إلي ضعف شديد في التنفس وانخفاض بضغط الدم.

وأوضح المركز في بيانه، أن هناك حالات مسجلة بتأثير شديد علي وظائف الكبد والكليه، وكذلك الرئة، محذرا من تناول سيدة حامل هذا العشب الخطير جدا، والذي قد يؤدي إلي الإجهاض.

واختتم المركز بيانه، برسالة الدكتورة سارة غيطاني، طبيبة بقسم السموم: "إقناعك أن القيء بعد تناول مشروب الترياق دليل علي الخلاص من السحر، لكن القيء بعد تناوله أمر طبيعي، بسبب العشبة نفسها".