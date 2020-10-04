محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الشعب المصري العظيم، بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في البرقية: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والرقي، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما تقدم المحافظ، بالتهانئ للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري، واهالي محافظه المنيا معربا عن امنياته بان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

أكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، وان الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

أوضح المحافظ، أن المشروعات التي تتم علي أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين في شتي القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة مجالات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطنين.