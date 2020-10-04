"محلية ملوي" تعدم "ماشية" مصابة بالسل.. وحملة لتطهير مخرات السيول

شنت مديرية الطب البيطري بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حملات تفتيشية مكبرة على أسواق بيع اللحوم والمجازر، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى؛ لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح، خارج المجازر، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمجلس قرى تونا الجبل بملوى، برئاسة حسين عبدلله رئيس القرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام رأس ماشية، تزن 300 كجم لإصابتها بمرض السل، وبفحصها بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بالمدينة، تبين إصابتها بمرض السل، وعلي الفور تقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

في سياق آخر، شكل رئيس مركز ومدينة ملوى، لجنة للمرور على مخرات السيول ومتابعة أعمال تجهيزها للموسم الشتوي، وشدد على ضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن، التي من المتوقع أن تتعرض للسيول، مع التطهير الكامل للمخرات، وإزالة أى عوائق تعترض وصول السيل للمجرى.

وعقد رئيس مركز ملوى، اجتماعا مع أعضاء اللجنة، والتي تضم عامر طه، نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، ورئيس هندسة كهرباء المركز، ومسئول "هندسة الري، والأملاك والزراعة"؛ للمرور على السدود والمخرات، والعمل على حصر وتحديد المعوقات التي قد تقع في مساراتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات حيال أسلاك الكهرباء الموجودة ببها وبالقرب منها، والتي تؤذى حياة المواطنين.

وكان اللواء الوزير أسامه القاضي، محافظ المنيا، قد وجه في وقت سابق جميع رؤساء المراكز والقري، بضرورة تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول؛ للتأكد من مدى جاهزيتها، والوقوف على المشاكل والصعوبات التى تواجه المحافظة، والتغلب عليها استعدادا لمواجهة أوضاع الطقس، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، في فصل الشتاء المقبل.