12 ألف إصابة في بريطانيا بالساعات الـ24 الأخيرة

سجّلت بريطانيا، أمس، 12.872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 49 حالة وفاة، بحسب بيانات رسمية نشرتها الحكومة البريطانية.

وهذه هي المرة الأولى حيث يتخطى عدد الإصابات المسجلة عتبة 10 آلاف إصابة منذ بدء الاختبارات الشاملة، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

غير أن الحكومة البريطانية قالت إنها أضافت إلى مجموع الحالات المسجلة السبت، بعض الحالات الأخرى التي لم تُسجَّل سابقا خلال الأسبوع لأسباب تقنية.

وسجّلت بريطانيا بداية الأسبوع، الإثنين، نحو 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، ثم ارتفع العدد الثلاثاء إلى 7 آلاف ووصل السبت إلى 12.872، ما قد يعطي فكرة أوضح عن انتشار الوباء.

والزيادة في عدد الإصابات في بريطانيا رافقتها زيادة في بلدان أوروبية عدّة.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 34.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و28910 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 وفقا لقناة "العربية".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و359089 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 208788 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، مسجلة ستة ملايين و473544 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 100842 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة أربعة ملايين و880523 إصابة، بينما بلغت الوفيات 145388 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليونا و204502 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21251 حالة.