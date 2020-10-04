مراسم حج افتراضية لكاثوليك الأرجنتين بسبب كورونا

استبدلت الأرجنتين أهم موسم حج للمسيحيين الكاثوليك في العام بإجراء مراسم افتراضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وألغيت مراسم الحج لأول مرة منذ نحو 50 عاما وحل محلها بث حي لأجزاء من رحلة تمثال العذراء من بوينس آيرس إلى كنيسة السيدة العذراء لوخان على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة، وفقا لما نشره شبكة "يورونيوز".

وحمل بعض المصلين التمثال في شوارع بعض الأحياء بواسطة بينما كانوا يرتدون ملابس واقية كاملة.

وعادة ما تجلب هذه الرحلة أكثر من مليون حاج يصاحبون تمثال العذراء كل عام في واحد من أكبر المشاهد الثقافية والدينية في الأرجنتين.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن نحو 17 ألف وفاة وأكثر من 751 ألف إصابة بكوفيد-19 طبقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 34.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و28910 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 وفقا لقناة "العربية".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و359089 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 208788 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، مسجلة ستة ملايين و473544 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 100842 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة أربعة ملايين و880523 إصابة، بينما بلغت الوفيات 145388 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليونا و204502 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21251 حالة.