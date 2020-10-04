مساعدات للحالات الإنسانية ومنافذ بيع بفعاليات تعزيز المواطنة بالمنيا

مساعدات مالية للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من الجمعيات الأهلية وأنشطة رياضية وفنية تقدمها مديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة تتابعها مديرية التموين، ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم و المجلس القومي للمرأة، كانت أبرز فعاليات أنشطة تعزيز المواطنة بداخل 14 قرية من إجمالي 44 قرية بمحافظة المنيا، تم استهدافها ببرنامج لأنشطة توعوية وتثقيفية، بعدد من القرى الأكثر احتياجا موزعة على مراكز المحافظة.

وتشارك في الفعاليات مديريات: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة، التعليم، الثقافة، الجامعة، الطب البيطري، التموين، وفرع المجلس القومي للمرأة، والجهات المعنية والمعاونة.

في مركز أبوقرقاص تم إجراء أعمال نظافة ودهانات وتمهيد للطرق ورفع كفاءة الإضاءة بمعرفة الوحدة المحلية القروية بأبوقرقاص البلد، وتم تنفيذ قوافل طبية بشرية وبيطرية، على مدار ثلاثة أيام بقرية الكرم.

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برعاية الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس، بإشراف الدكتورة منال أبوسمرة ندوة بقرية الحواصلية، لإرساء ثقافة المواطنة والمحبة والسلام والتعايش السلمي، وتم التعريف بأنشطة فرع المجلس وخدماته، والتوعية بمبادئ المواطنة وقبول الآخر وتأصيله فى التاريخ الإسلامي من المنظور الدينى، ودور المجلس فى نبذ العنف بجميع أشكاله.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن استئناف أعمال لجنة تعزيز المواطنة بعد توقفها منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ علي تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال المحافظ إن أنشطة اللجنة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى، مشيراً الي أهمية تلك الفعاليات لتوعية المواطنين بمفهوم المواطنة، وحثهم على المشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على أمن واستقرار البلاد مع الحفاظ على حرية الآخر، لبناء مجتمع سليم قائم على العدل والمساواة، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن.