السياحة تعود لنيل الأقصر.. شهادة صحية تنهي 6 أشهر من توقف كورونا

انطلقت أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد توقف دام ستة أشهر، على خلفية الجائحة التي ظهرت أولى بؤرتها في مصر على متن باخرة سياحية بالأقصر.

ويبلغ عدد البواخر النيلية التي تعمل بين الأقصر وأسوان نحو 130 باخرة سياحية، تنقل مئات السائحين بين المدينتين من مختلف الجنسيات الأجنبية، لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية، فى حين بلغ عدد الفنادق التى تقدمت للحصول على الشهادة الصحية 20 فندقا، ومن المتوقع ارتفاع العدد تدريجيا.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، إن عودة الرحلات النيلية خطوة هامة لقطاع السياحة بالأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن الفنادق العائمة بدأت فى توفيق أوضاعها والحصول على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل قبل الموسم الشتوي.

وأشار عثمان إلى أنه فضلا عن الفنادق العائمة، فهناك 80 دهبية تعمل فى النيل ومستعدة لتنفيذ الإجراءات فور صدورها، خاصة أنها تتميز بصغر مساحتها وسيكون مستوى الأمان فيها أعلى بكثير من الفنادق العائمة العادية.

وأوضح أن هناك 14 فندقا ثابتا فى الأقصر حصلوا على شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة وخمس مطاعم، مؤكدا أن لجان الوزارة تعمل بشكل مستمر لمنح الشهادة فورًا لأي فندق ينتهي من توفيق أوضاعه.

وتوقع محمود الزايد، مرشد سياحي، أن يكون هناك ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال والحجوزات سواء للفنادق العائمة أو الثابتة، في الفترة المقبلة نتيجة حالة الاستقرار الأمني والتأمين المكثف للمواقع الأثرية والسياحية، بجانب الاكتشافات الفرعونية العالمية التي تمت في البر الغربي والمشروعات المهمة التي تتم في مختلف أنحاء الأقصر من تطوير وتجميل للمعابد والكورنيش وغيرها من الميادين والشوارع الرئيسية التي تخدم الأفواج السياحية.

وبدأت الجمعة الماضي، عدد من الفنادق العائمة استقبال الأفواج السياحية بعد استئناف عملها بين الأقصر وأسوان بعد تدريب العاملين بالقطاع على الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفور وصول الفوج السياحي إلى الفندق العائم كان يجري المزيد من الإجراءات الاحترازية، كتطهير الحقائب بالمطهرات، ثم قياس درجات حرارة السياح قبل دخولهم للفندق العائم، ومنحهم المطهرات قبل تسكينهم في الغرف المخصصة، التي خضعت للتعقيم من قبل فرق متخصصة.

ووضعت إرشادات طبية فى كافة أنحاء الفندق لحث النزلاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعى داخل المطعم وعلى سطح الفندق العائم وأثناء الدخول أو الخروج مع استخدام أدوات ذات الاستخدام الشخصي فقط.

وأعرب أصحاب شركات السياحة والسفر بالأقصر عن سعادتهم ببدء الموسم السياحي الجديد، موضحين أن العاملين بالقطاع اتخذوا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة السائحين للمدينة، مؤكدين التنسيق الكامل مع محافظ الاقصر ووزير السياحة والأثار، لتكون العودة قوية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة جميع العاملين.

وكانت لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بدأت الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر إثر تقدم إداراتها بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقاً لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.