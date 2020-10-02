بعد غياب 6 أشهر.. استئناف الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان

انطلقت أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، اليوم، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد غياب دام لستة أشهر من توقفها على خلفية انتشار الجائحة.

وقال الخبير السياحي محمد ربيع، مدير عام أحد الفنادق العائمة، إن السفن السياحية استقبلت اليوم الأفواج السياحية بعد استئناف عملها بين الأقصر وأسوان بعد تدريب العاملين بالقطاع على الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "ربيع" أنه لدى وصول الفوج السياحي إلى الفندق العائم جرى تطهير الحقائب بالمطهرات، ثم قياس درجات حرارة السياح قبل دخولهم للفندق العائم، ومنحهم المطهرات قبل تسكينهم في الغرف المخصصة والتي خضعت للتعقيم من قبل فرق متخصصة.

وأشار إلى وضع إرشادات طبية فى كافة أنحاء الفندق لحث النزلاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعى داخل المطعم وعلى سطح الفندق العائم وأثناء الدخول أو الخروج مع استخدام أدوات ذات الاستخدام الشخصي فقط.

وأعرب أصحاب شركات السياحة والسفر بالأقصر عن سعادتهم ببدء الموسم السياحي الجديد، موضحين أن العاملين بالقطاع اتخذوا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة السائحين للمدينة، مؤكدين التنسيق الكامل مع محافظ الاقصر ووزير السياحة والأثار، لتكون العودة قوية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس "كورونا"، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة جميع العاملين.

كانت لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بدأت الثلاثاء الماضي، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر إثر تقدم إداراتها بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقاً لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.