انطلاق أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بعد غياب 200 يوم

انطلقت اليوم أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بعد غياب نحو 200 يوم.

وقال محمد ربيع مدير الفندق العائم "أمواج" إن الفندق بدأ اليوم أولى رحلاته النيلية من الأقصر وأسون وعلى متنه نحو 9 سياح من جنسيات مختلفة هي "السويسرية والبريطانية والروسية والإسبانية".

وأضاف لـ"الوطن" أنه بعد وصول الفندق لأسوان في غضون 3 أيام سيتم تنظيم رحلة نيلية خلال مرحلة العودة من أسوان للأقصر لـ 12 سائحا.

واعترف ربيع أن هذه الرحلة تحقق خسائر مالية كبير إلا أن العاملين بالقطاع السياحي يعتبرون الرحلات الأولى بمثابة دعاية للعالم بعودة الرحلات النيلية بعد انقطاع دام لأكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن مستوى الحجوزات خلال الـ 10 أيام الأولى من الشهر الجاري "ضعيف" للغاية.

7 فنادق تحصلت على شهادة السلامة الصحية حتى الآن

ومن جهته قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن عدد الفنادق العائمة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغت حتى الآن نحو 7 فنادق من مجموع أكثر من 30 فندقا تجري معاينتهم والكشف الفني عليها حاليا بالأقصر من قبل لجان وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، لافتا إلى أنه لن يسمح للفنادق العائمة بالعمل إلا بعد حصولها على تلك الشهادة.

وأشار الشاعر إلى أن العاملين بالقطاع السياحي لا يقيسون حاليا نسب الأشغال على متن الفنادق العائمة حيث أن ما يعنيهم في المقام الأول هو عودة الرحلات النيلية للعمل، خاصة أنها أحد أهم أدوات الجذب السياحي بالصعيد، كما أن تلك الرحلات تمتلك عاشقين ومريدين من مختلف دول العالم.

ومن جهته قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالصعيد، إن عدد الفنادق العائمة التي تقدمت حتى الآن بطلبات للتشغيل بلغ نحو 35 فندقا عائما من مجموع 286 فندقا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من العديد من شركات السياحة الأوروبية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات"، وهي الفنادق العائمة الصغيرة التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، وذلك بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.