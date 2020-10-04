بين الوسواس وتعاطي المخدرات.. 7 نصائح لحماية ابنك من الإدمان

إدمان المخدرات، مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه ويؤدي إلى العجز عن التحكم في استخدام العقار أو الدواء القانوني أو غير القانوني، ومع مرور الوقت، قد يحتاج إلى جرعات أكبر من العقار ليصل إلى النشوة.

وفي ذات السياق، قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك الكثير يريد التوقف عن تعاطى المخدرات، ولكنه يتعاطى رغمًا عنه، مشيرا إلى أن ذلك يسمى بـ"اللهفة على التعاطي"، وهى أشبه بحالة وسواسية لا يهدأ التفكير في المخدر إلا مع التعاطي، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن هناك مشاكل جسمانية كثيرة مرتبطة بالإدمان مثل: "الإيدز، فيروس B، فشل كبدى، فشل كلوي، أمراض صدرية، متاعب بالجهاز الهضمي، ضعف جنسي، هشاشة عظام، ضعف النظر، مشاكل في القلب والدورة الدموية، إنهاك وصداع".

وقدّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدة نصائح لأولياء الأمور، لتفادي وقوع الأبناء في مشكلة الإدمان، جاءت كالتالي:

1- استمع إلى أبنائك.

2- أعط أولادك كل الاهتمام لتنشئتهم تنشئة سليمة.

3- ساعد ابنك ليكون سعيدًا.

4- تذكر فترة مراهقتك وحيرتك وضعفك.

5- امرح والعب مع ابنك.

6- انتقد ابنك ولكن امزج ذلك بالمديح.

7- تنبه لأعراض التعاطي التي قد تظهر على ابنك.

269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، في تقريره السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم، نسب تعاطي المخدرات كالتالي:

- 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم.

- 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان.

- الدول النامية أكثر تعرضًا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول.

- أسواق المخدرات أصبحت معقدة خلال الـ20 سنة الماضية، نتيجة تنوع المواد المخدرة، وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.

- مخدر الحشيش يعد الأكثر استخدامًا، حيث يستخدمه 192 مليون شخص.

- يتوفى سنويا عدد يتخطى 500 ألف شخص بسبب المخدرات.

- انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقة، التي تحتوي على مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم.

- الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبة 71٪؜ في السنوات العشر الأخيرة.

- انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بمصر إلى 1.8% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.