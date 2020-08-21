بالأرقام.. تعرف على نسب تعاطي المخدرات حول العالم
269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم
كتب:
أسماء زايد
08:54 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
ناقش مكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، خلال ندوة نظمها "أونلاين"، التقرير السنوى حول أوضاع المخدرات في العالم، والذي جاء كالتالى:
- 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم .
- 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان .
- الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان، من الدول المتقدمة ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول .
- أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال ال20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة، وتنوع عمليات التصنيع وإساءة إستخدام العقاقير الطبية .
- مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات ، حيث يستخدمه 192 مليون شخصا.
- يتوفى سنويا عدد يتخطي 500 ألف شخص بسبب المخدرات.
- انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقه؛ والتي تحتوي علي مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم .
- الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪ في السنوات العشر الأخيرة.
- انخفاض نسبه تعاطى المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى بمصر الى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف.
- تقدم أكثر من 32 ألف موظف طواعية للعلاج من الإدمان عن طريق الخط الساخن “16023” ، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.
- انخفضت نسبه تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .
- الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508 آلاف مريض إدمان خلال 2015-2019 .
-ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان.
- افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات " البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " خلال الأيام القليلة المقبلة.
- إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .
_ التوسع فى إنشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الإدمان .