بالأرقام.. تعرف على نسب تعاطي المخدرات حول العالم

ناقش مكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، خلال ندوة نظمها "أونلاين"، التقرير السنوى حول أوضاع المخدرات في العالم، والذي جاء كالتالى:

- 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم .

- 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان .

- الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان، من الدول المتقدمة ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول .

- أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال ال20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة، وتنوع عمليات التصنيع وإساءة إستخدام العقاقير الطبية .

- مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات ، حيث يستخدمه 192 مليون شخصا.

- يتوفى سنويا عدد يتخطي 500 ألف شخص بسبب المخدرات.

- انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقه؛ والتي تحتوي علي مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم .

- الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪؜ في السنوات العشر الأخيرة.

- انخفاض نسبه تعاطى المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى بمصر الى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف.

- تقدم أكثر من 32 ألف موظف طواعية للعلاج من الإدمان عن طريق الخط الساخن “16023” ، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.

- انخفضت نسبه تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .

- الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508 آلاف مريض إدمان خلال 2015-2019 .

-ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان.

- افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات " البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " خلال الأيام القليلة المقبلة.

- إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

_ التوسع فى إنشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الإدمان .