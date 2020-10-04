"أنت أقوى من المخدرات" تجوب قرى المنيا للتوعية بخطورة الإدمان

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عدداً من الفعاليات داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية داخل قرى المحافظة، بهدف التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وطرق العلاج المجاني، المقدمة من الدولة لحالات الإدمان.

من جانبها، قالت ماريا نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إنه تم خلال الفعاليات تنفيذ 12 مبادرة ميدانية وذلك خلال الشهر الماضي، شملت قري مركز ابوقرقاص منها، (قرية أبوقرقاص البلد – قرية المنهري – قرية بني عبيد – قرية جويد)، وقري مركز المنيا منها، (قرية ابوفيلو – قرية سواده) وقري مركز سمالوط منها، (قرية قلوصنا – دفش) وشملت الفعاليات عقد لقاءات مع المواطنين للتوعية بخطورة الإدمان وطرق العلاج للقضاء على ظاهرة الإدمان.

وأوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن محافظة المنيا تحظي باهتمام كبير من الصندوق، وكان من نتائج ذلك افتتاح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد بقرية العزيمة بمركز سمالوط، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرات هو القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الإدمان وخلق جيل من الشباب القادر على العطاء في مختلف المجالات.

وأضاف أن هناك خطة داخل المحافظة خلال الفترة القادمة تشمل زيارة القرى والميادين الرئيسية والمدارس والجامعات لرفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج في سرية تامة.

ونظمت حملة "أنت أقوي من المخدرات" في وقت سابق عدة جولات استهدفت الشوارع والميادين العامة ومواقف سيارات الأجرة الخاصة بالقرى والمراكز للتوعية بخطورة الإدمان وطرق العلاج منه حفاظا علي الأجيال.