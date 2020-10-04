"الكهرباء": أصحاب البناء المخالف يمكنهم تركيب عدادات كودية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّه لا تعارض بين التصالح في مخالفات البناء والتقدم لتركيب عدادات كهربائية.

وأكد "حمزة"، لـ"الوطن"، أنّه قد يتم تحويل المخالفين في البناء، من نظام الممارسة لنظام العداد الكودي المسجل برقم وليس باسم، في حين أنّ عدادات العقارات غير المخالفة مسجلة باسم أصحاب الوحدات العقارية.

ولفت المتحدث باسم الكهرباء، إلى أنّ الهدف من التحول من الممارسة لعداد كودي، حساب حجم الاستهلاك بدقة بدلا من النظام التقديري، موضحا أنّه عند إتمام الوحدة المخالفة، لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتحول العداد من كودي مسجل برقم، لعداد باسم صاحب الوحدة العقارية.

وأوضح "حمزة" أنّ عدد من تقدموا بطلبات للتحول من ممارسة لعداد كودي، وصل لنحو مليون و850 ألف وحدة عقارية.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه مع بدء اتخاذ الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيتم إلغاء نظام الممارسة، وحال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر الحالي، سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت من أول يوليو الماضي، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سددها وإلا سيتمّ رفض طلبه.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.