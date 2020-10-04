الكهرباء للملتزمين بالتصالح: لن نقطع التيار حتى نهاية مهلة تركيب العداد الكودي

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في أول شهر يوليو لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع والتي تمّ مدّها لنهاية شهر أكتوبر الجاري.

طمأن مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الملتزمين بالتصالح في مخالفات البناء، قائلًا إنَّه لن يتمّ رفع عدادات المواطنين الذين ستقدمون بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنَّ في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر الجاري سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار مع الإبقاء على التحول من الممارسة إلى العدادت الجديدة.

وأكّد المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية تسعى لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادت الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية، حيث يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

إجراءات تقديم طلب العداد الكودي:

– الدخول على المنصة الإلكترونية.

– اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

– استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

– إرفاق المستندات المطلوب.

– إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي:

– صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

– عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

– إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

وعقب إرسال الطلب تستقبله الوزارة عبر فريقها الفني، ويبدأ اتخاذ الإجراءات والتي تستغرق أسبوع عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار.أما في حال توصيل التيار الكهربائي للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب (يوم واحد) عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد (7 أيام) من تاريخ تقديم الطلب، ويحتاج تنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام عقب سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر لتصبح إجمالي الفترة 16 يومًا.