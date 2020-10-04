حكم نهائي برفض دعوى وقف انتخابات النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لرفعها بعد الموعد المحدد تقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019، نص في المادة 106 منه على أنّ مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وتابع المدعى أنّه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أنّ مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 2021/1/11 ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل التاريخ بـ60 يوما، بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر 2020 وليس سبتمبر الحالي.

وأضاف أنّ القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري، لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أنّ النص الدستوري وضع شرطا، وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الـ60 يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأنّ مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021، ويجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل، ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ويعد مخالفة لصحيح القانون.

وأردف المدعي أنّ دعوة الناخبين لإجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بنحو شهرين، لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة العملية الانتخابية، ما يخل بالضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في العملية الانتخابية، إذ إنّ دعوى الناخبين لإجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.