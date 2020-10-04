38 عاما على تبرؤ شمس البارودي من أفلامها: المنتج يتحمل الذنب

"المنتجون قادرون يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا إحنا كمان.. أنا أقول قول سيدنا موسى فعلتها وأنا من الجاهلين"، كلمات قالتها الفنانة شمس البارودي، خلال ظهورها في لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات العربية، عقب سنوات من اعتزالها، وهي ترتدي ملابس سوداء ويغطي وجهها "نقاب"، معلنة تبرؤها من أعمالها الفنية "كانت من الشيطان، وعازمة على ألا أعود إليها مرة أخرى".

75 عامًا هو عمر الفنانة شمس البارودي، التي ولدت في مثل هذا اليوم 4 أكتوبر من عام 1945، والتي تعد أحد أبرز نجمات زمن الفن الجميل، واشتهرت بأدوار الإغراء في عدد كبير من أفلامها، حيث بدأت مشوارها في الستينيات من القرن الماضي، حتى قرار اعتزالها عام 1982، تاركة وراءها رصيد يقترب من 50 عملا فنيا.

عقب اعتزال شمس البارودي، اضطرت إلى نشر إعلانًا عبر إحدى الصحف، للتبرؤ من أفلامها، مفاده "من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلاً كلها أفلام قديمة صورت منذ سنوات بعيدة، كما تعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982 وحسبي الله ونعم الوكيل".

حمام الملاطيلي.. من أبرز الأفلام التي غضبت منها الفنانة شمس البارودي لما يتضمنه من مشاهد "للكبار فقط" وهو التصنيف الذي حمله الفيلم وقت صدوره عام 1973 للمؤلف إسماعيل ولي الدين، والسيناريست محسن زايد، والمخرج صلاح أبوسيف.

مراهقة من الأرياف.. تصدرت شمس البارودي أفيش الفيلم بارتدائها "مايوه بكيني"، وهو من إخراج السيد زيادة عام 1976، تأليف كامل الشباسي، بطولة حسن يوسف، ليلى حمادة، عماد حمدي، يوسف فخرالدين، سعيد صالح.

حب على شاطئ ميامي.. قدمت شمس البارودي هذا الفيلم عام 1976، من إخراج حلمي رفلة، تأليف محمد أبو يوسف، بطولة حسن يوسف، سمير غانم، جورج سيدهم، نجوى فؤاد.

شاطئ الحب.. ظهرت شمس البارودي خلال أفيش هذا الفيلم وهي ترتدي "المايوه"، وهو من بطولة حسن يوسف، وإخراج يوسف عيسى عام 1977، وتأليف أنطوان ريمي".

القطط السمان.. من أفلام شمس البارودي، التي حملت عبارة "للكبار فقط"، لتضمنه عدد من مشاهد الإغراء، الفيلم من تمثيل وإخراج زوجها حسن يوسف، سيناريو وحوار عزت الأمير عام 1978، بطولة صلاح منصور، صلاح نظمي، مريم فخري الدين.