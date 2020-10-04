"اتحاد التأمين" يدعو إلى وضع استراتيجية مستدامة للسوق المصري

دعا الاتحاد المصري للتأمين، إلى ضرورة التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

قال "الاتحاد" في نشرته، اليوم الأحد، إنه يؤمن أن سوق التأمين المصري عاجلاً أم أجلاً ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي أو من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن تطبيق مبادئ التأمين المستدام يستلزم التطبيق العملي والتي تحتاج الى النماذج والبيانات والاستشارات والتي سيحققها الاتحاد من خلال بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوى المحلي والإقليمي من خلال إبرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبرى المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية وكبرى شركات إعادة التأمين العالمية التي تطبق مبادئ التأمين المستدام على مجالات الأعمال والاكتتاب المختلفة وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.

وأشار "الاتحاد" إلى أن خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام أو رفض البعض الآخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها إلا من هؤلاء الشركاء.

أما على الجانب الداخلي وبيئة العمل الداخلية بالاتحاد، فأكد "الاتحاد المصري" أنه يعمل على أن تكون الاستدامة جزء من بيئة العمل من خلال خطته الداخلية التي تشمل: الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد (بيئة خضراء - وضع خطة للإدارة الرشيدة وتوفير موارد الاتحاد واليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق... إلخ)، ورأس المال البشري (المساواة وتكافؤ الفرص - التحفيز والإثابة – دعم تكافؤ الفرص – تهيئة بيئة عمل لائقة – قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي – تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين الإدارات).

تتضمن خطة "الاتحاد" أيضا بحسب النشرة، إعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الأخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية، الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، مع إعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.