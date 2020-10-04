مستشار النمسا: لا يمكن الصمت على انتهاكات الرئيس التركي للقانون الدولي
كتب:
أ.ش.أ
01:56 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
المستشار النمساوي
دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عن انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي.
وقال كورتس، في تصريحات اليوم، أن أردوغان يمارس انتهاكات ضد دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، ويجب على أوروبا عدم الصمت تجاه هذه السياسات العدوانية.وأضاف كورتس قائلا " يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا للرد بشكل حاسم إذا لم تغير تركيا سلوكها".
وكان كورتس قد طالب في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل بتوقيع عقوبات أوروبية صارمة ضد النظام التركي.