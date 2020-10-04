للمرة الأولى آثار مصرية بمعرض في السعودية لعامين

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الأيام القادمة ستشهد أقامة معرضا للآثار المصرية لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، ويقام بمتحف أثراء خلال شهر نوفمبر المقبل ويختتم زيارته للمملكة بعد عامين وتحديدا في نوفمبر 2022، متضمنًا الإعداد والتغليف والنقل والشحن، ويضم المعرض 84 قطعة أثرية مصرية مختلفة.

وأضاف في تصريحات صحفية "نسعد دائما بوجود السائح السعودي لأنه من أعلى السائحين إنفاقا"، موضحًا أنه ليست مصر الوحيدة المشاركة في المعرض بل هناك ما يقرب من 6 دول إسلامية ستشارك في المعرض الذي يعود إلى مصر بعد عامين في نوفمبر 2022.

وأكد العناني أهمية العلاقات الوثيقة بين المملكة ومصر، مشددا على أهمية السوق السعودي للسياحة المصرية، والذي يعتبر الأول عربيا من حيث الأعداد الوافدة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022.

وبدأت المملكة الترتيب للحدث التاريخي الكبير، بعد لقاء وزير السياحة المصري خالد العناني ونظيره السعودي أحمد الخطيب، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في جورجيا حيث صدر إعلان تبليسي بالموافقة على افتتاح الحدود وبدء السفر في أسرع وقت ممكن مع معايير الصحة والسلامة.

ومتحف إثراء هو موطن لأربعة صالات عرض مخصصة على التوالي للفن المعاصر في الشرق الأوسط، والثقافة السعودية، والفن الإسلامي، والتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية.

ومع كل معرض يركز على موضوع معين، يدعو المتحف إلى محادثة تشعل أفكارًا جديدة وأشكالًا جديدة للتعبير الثقافي، مع التركيز على المعرفة والابتكار، كما تهدف المعارض إلى إثراء تجربة الزائر من خلال تقديم تكنولوجيا تفاعلية جنبًا إلى جنب مع التعلم التاريخي والثقافي، لربط الماضي والحاضر، ويوفر المتحف معارض مؤقتة ومجموعات على سبيل الإعارة من خلال الشراكات ومجموعة متنوعة متزايدة باستمرار من الأعمال الفنية والتحف التي تمثل أغنى ثقافات العالم، بما في ذلك المملكة وخارجها.