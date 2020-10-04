السعودية تبدأ موسم العمرة رسميا.. وغرفة السياحة: ننتظر الضوابط

بدأ موسم العمرة رسميا لهذا العام، حيث استقبلت المملكة العربية السعودية منذ منتصف الليل، المعتمرين من السعوديين والمقيمين، وذلك بعد توقف عن استقبال المعتمرين لمدة نحو 180 يوما.

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، إنّ عودة رحلات العمرة خبر جيد للعالم كله، موضحا أنّ السعودية بدأت اليوم المرحلة الأولى من موسم العمرة، التي تستقبل خلالها نحو 6 آلاف معتمر يوميا من السعوديين والمقيمين بالمملكة.

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّ تلك المرحلة ستستمر حتى يوم 18 أكتوبر الحالي، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية التي يسمح فيها بزيادة عدد المعتمرين خلالها إلى 15 ألف معتمر يوميا.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، أنّ المرحلة الثالثة لموسم العمرة تبدأ يوم 1 نوفمبر المقبل، وتستقبل المملكة خلالها المعتمرين من مختلف دول العالم.

وأوضح الغمري، أنّ السعودية لم تصدر حتى الآن أي ضوابط بشأن موسم العمرة لغير السعوديين، وأنّ وزارة السياحة المصرية ستصدر ضوابط خاصة بسفر المعتمرين المصريين للعمرة عقب صدور الضوابط السعودية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، أنّ شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بهذا الفيروس.

وكانت السلطات السعودية حددت عددا من الاشتراطات، لمن يريد أن يؤدي العمرة من السعوديين والمقيمين في المرحلة الأولى لموسم العمرة، وأهمها:

1. تنظيم رحلات العمرة يتم عن طريق الحجز عبر تطبيق "اعتمرنا".

2. العمرة والزيارة تكون لمن تكون أعمارهم بين 18 و65 عاما.

3. لا يشترط فحص كورونا بالنسبة للمعتمرين والزائرين من داخل المملكة.

4. ارتداء الكمامة إلزاميا عند أداء العمرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

5. يجب الاشتراك وتحميل تطبيق "توكلنا" الذي من خلاله يتم تسجيل البيانات المدخلة من قبل المعتمرين.

6. مدة التصريح للعمرة "3 ساعات".

7. يمكن دخول مكة والسكن بالفنادق حول المسجد الحرام دون تصريح.

8. يمكن لحاملي هوية زائر التسجيل لأداء العمرة.

9. ممنوع الصلاة في الساحات.