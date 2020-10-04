غدا.. قافلة طبية بقرية تل العمارنة بمركز ديرمواس

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية تل العمارنة التابعة لمركز ديرمواس، غداً الاثنين ولمدة يومين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة) لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجا .

أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، مضيفا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت عن تنفيذ عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة) لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات العلاجية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

والهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.