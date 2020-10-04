تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بالهرم: مباراة كرة قدم على مقهى تكتب النهاية

"الزمالك هيلعب النهارده ونتفرج على القهوة اللي جنب بيتنا يا صاحبي"، كانت هذه آخر كلمات الشاب خالد، لم يعلم أنها المباراة الأخيرة التي يشاهدها في حياته قبل أن يفارق الدنيا على يد مسجل خطر.

توجه "خالد" إلى المقهى وهناك التقى بصديقه، وبالطبع لم يخل حوارهما من التنافس بين الأهلي والزمالك، وأثناء حديثهما تفاجأ الشاب الجامعي بجاره يفتعل معه شجارًا ويطلق عليه رصاصة أسقطته جثة هامدة، بحسب رواية أصدقاء المجني عليه وشهود العيان.

أصدقاء المجني عليه أكدوا أيضًا في التحقيقات أنه يتسم بالمحبة ومجتهد في دراسته الجامعية، ولا يفتعل الشجار مع أحد.

وأضافوا أن المجني عليه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم شهيرًا بنادي الزمالك، مؤكدين أنه لم يكن هناك خلافات جيرة مع المتهم، لافتين إلى أن الأخير حضر إلى المنطقة منذ 3 سنوات تقريبا، وافتعل المشاكل مع جميع سكانها.

وأشاروا إلى أنه يوم الجريمة توجه "خالد" لمقابلة صديقه ووقف أمام عقار المتهم، ففوجئ الضحية بالأخير يحاول افتعال الشجار معه وسأله عن سبب وقوفه أمام المنزل فأخبره المجني عليه بأنه ينتظر صديقه، ليرد عليه الجاني: "أنت عاوز تعمل مشاكل، أنت جاي لمين؟". وهنا بدأت مشادة كلامية بين الطرفين، وفوجئ الأهالي بإطلاق الرصاص على الضحية.

كشفت تحقيقات الجهات المختصة وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل جامعي على يد مسجل خطر بمنطقة الهرم في الجيزة.

وتبين لرجال المباحث كذب رواية المتهم، وأثبت مقطع فيديو أن المتهم تعمد قتل الضحية استعراضا للقوة في المنطقة. وحصل الأمن على مقطع فيديو وثق الجريمة بالكامل بعدما أظهر المتهم حاملا سلاحه ثم أطلق الرصاص على الضحية، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وشرع فى قتل آخر.

وزعم المتهم في التحقيقات أن مشاجرة نشبت مع القتيل قبل الجريمة بسبب أولوية المرور، وعلى أثرها دافع عن نفسه، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي.

وكان رجال المباحث استمعوا إلى شهادة والد المجني عليه، الذي قال في محضر الشرطة إن ابنه فقد حياته دون ذنب وأنه قُتل ضحية البلطجة.

واتهم الأب، الجاني بقتل ابنه بدم بارد ومحاولة تضليل رجال المباحث بأن الواقعة كانت مشاجرة، مؤكدًا في التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت القاتل خلال اشتباكه مع ابنه وصديقه، وإطلاق النار عليهما بدم بارد.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بمقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر.

انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م. ا" مسجل خطر، يمتلك عقارًا بالشارع ذاته الذي يقيم به القتيل.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه وتطورت إلى مشاجرة، لافتة إلى أن المتهم أحضر سلاحًا ناريًا من منزله وأطلق الرصاص على القتيل.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد كمين، ألقي القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكابه الجريمة.