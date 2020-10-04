محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر المستلزمات الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، الدكتور منصف محفوظ مدير المستشفى والمهندس محمد مصطفي رئيس جهاز المنيا الجديدة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وهم: هيام فاروق ومحمد حسان.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمستشفى أعمال تطوير الموقع العام وتوسعة المستشفى، حيث سيجري الأسبوع المقبل تركيب شبكة إطفاء للحرائق بالمستشفى، كما تفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى والتي تضم الأسنان، ورسم المخ والعلاج النفسي للأطفال والكبار والصيدلية وقسم الجلدية والباطنة وعيادة الأطفال وكبار السن.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها المستشفى وسبل تطويرها، موجها بالبدء في إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمستشفى والحفاظ على نظافة المستشفى.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد قال في تصريجات سابقة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال انشاء واحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، الى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنيين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ان المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبي حضري ، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحي الشامل.

أضاف "نادي"، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمي والتي يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة الى ان جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.