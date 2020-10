فيديو.. أمريكيون يتجمعون أمام "والتر ريد" للاطمئنان على ترامب

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو لمجموعة من الأمريكيين متجمعين خارج مقر إقامته في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، حيث يتلقى العلاج، ويرردون هتافات داعمة له، قائلا: "أشكركم للغاية".

وكان نشر دان سكافينو، أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، فيديو من أمام مركز "والتر ريد" الطبي، يحملون الأعلام الأمريكية مدون عليها "ترامب 2020"، ويصيحون بعبارات داعمة للرئيس الأمريكي، معلقا: "شكرا لجميع الوطنيين الأمريكيين العظماء الذين خرجوا الليلة لدعم الرئيس، سنتجاوز هذا معا".

???????????????????? ???????????? to all of the Great American Patriots who have come out tonight, in support of @realDonaldTrump at Walter Reed Medical Center. We’ll all get through this, TOGETHER! #MAGA???? pic.twitter.com/MkM1XWSpdQ