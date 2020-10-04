فيديو.. أمريكيون يتجمعون أمام "والتر ريد" للاطمئنان على ترامب

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو لمجموعة من الأمريكيين متجمعين خارج مقر إقامته في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، حيث يتلقى العلاج، ويرردون هتافات داعمة له، قائلا: "أشكركم للغاية".

وكان نشر دان سكافينو، أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، فيديو من أمام مركز "والتر ريد" الطبي، يحملون الأعلام الأمريكية مدون عليها "ترامب 2020"، ويصيحون بعبارات داعمة للرئيس الأمريكي، معلقا: "شكرا لجميع الوطنيين الأمريكيين العظماء الذين خرجوا الليلة لدعم الرئيس، سنتجاوز هذا معا".

???????????????????? ???????????? to all of the Great American Patriots who have come out tonight, in support of @realDonaldTrump at Walter Reed Medical Center. We’ll all get through this, TOGETHER! #MAGA???? pic.twitter.com/MkM1XWSpdQ — Dan Scavino???? (@DanScavino) October 4, 2020

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وهو يعمل أثناء وجوده في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث تم احتجازه منذ يوم الجمعة الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي إحدى الصور ظهر "ترامب" وهو يجلس في نفس المكتب الذي نشر منه رسالة فيديو في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه يشعر "بتحسن كبير الآن".

ونشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي، اليوم، على حسابها في "تويتر"، صورة سرية لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه، وعلقت على الصورة بالقول "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين!".