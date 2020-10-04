شروط القبول بالتعليم المدمج بجامعة المنيا منها سداد الرسوم قبل الدراسة

أعلن مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقدم من حملة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، دفعة 2018 وما قبلها لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي2020-2021، حيث يستمر المركز في قبول أوراق الراغبين في الالتحاق به حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أنَّ برامج التعليم المدمج تمنح الدرجة العلمية في البكالوريوس المهني في التربية للطفولة المبكرة، ودرجة الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية، إلى جانب منح درجة البكالوريوس المهني في التجارة، والزراعة، بالشراكة مع بعض الجامعات المصرية، وذلك باعتماد مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، موضحًا أن التعليم المُدمج هو نظام تعليمي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، ويؤهل خريجيه بمختلف التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وكشف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المُدمج، شروط الالتحاق في برامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، للطلاب الذين مر عامين على حصولهم على الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادلها، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية لبعض البرامج التي تتطلب ذلك، واستثناء الطلاب المقيمين في الخارج من اختبارات القبول، على أن يحضر الطالب أصل المؤهل أو مستخرج منه، وأصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية، وسداد الرسوم قبل الدراسة، وأصل شهادة التجنيد للذكور، على أن تقدم جميع الأوراق بمركز التعليم المدمج داخل الحرم الجامعي.

كان مجلس جامعة المنيا قرر في اجتماعه الأخير، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالعام الجامعي الجديد 2020-2021، وفقًا لآخر قيمة أقرتها الجامعة بالعام السابق سواء للمصروفات الدراسية، أو لمصروفات الإقامة بالمدن الجامعية التي ستقتصر الإقامة بها على فردين بالغرفة الواحدة وتوزيع الوجبات مغلفة بمقار الغرف دوريًا، ويأتي ذلك حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم والتشجيع والرعاية للطلاب.