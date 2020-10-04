"الإدارية العليا" تحدد مصير 71 طعنا على أحكام انتخابات النواب خلال ساعات

عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.

ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعنا بدائرة الموضوع على أن تفصل فيهم المحكمة، خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما فصلت دائرة الفحص، مساء أمس، في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا، وتنفذ بمسودة الحكم.

وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحيين للسباق الانتخابي مره اخري، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.

وبدات المحكمة في بداية اليوم في تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة وتم نظر جميع الطعون المقامة حتي الان، وتم تاجيل القرارات حتي نهاية اليوم لتصدر المحكمة احكامها النهائية فيها وتبدا مرحلة السباق الانتخابي بدون توقف او عائق، ويذكر ان جميع الطعون المتبقية امام المحكمة هي لعودة مستبعدين من الانتخابات واستكمال اوراق ولا يوجد اي طعون اخري علي دستورية موعد الانتخابات المحدده بالشكل القانوني .