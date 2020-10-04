"القضاء الأعلى" يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: رمز للفخر

"القضاء الأعلى" يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: رمز للفخر
كتب:
هيثم البرعى
02:48 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
رئيس محكمة النقض
بعث المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.
وقال في برقيته، إنّ انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال القوات المسلحة البواسل.
وأعرب عن أصدق تمنياته بالتوفيق في أداء رسالة القوات المسلحة، داعيا المولى أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.
كما بعث المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.
وقال رئيس القضاء الأعلى في التهنئة، إنّ انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال القوات المسلحة البواسل، متمنيا أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالة القوات المسلحة، داعيا المولى أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.