"القضاء الأعلى" يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: رمز للفخر

بعث المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وقال في برقيته، إنّ انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال القوات المسلحة البواسل.

وأعرب عن أصدق تمنياته بالتوفيق في أداء رسالة القوات المسلحة، داعيا المولى أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.

كما بعث المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس القضاء الأعلى في التهنئة، إنّ انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال القوات المسلحة البواسل، متمنيا أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالة القوات المسلحة، داعيا المولى أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي.