سيدة بولاق تعترف على زوجها: صورني مع عشيقي أثناء العلاقة عشان 500 جنيه

"جوزي كان عارف.. واتفق معايا على تصوير العلاقة الجنسية اللي بيني وبين عشيقي بالفيديو.. علشان ياخد منه فلوس"، بتلك الكلمات اعترفت سيدة بولاق الدكرور أمام رجال المباحث بابتزاز عشيقها بالاتفاق مع زوجها وتصويره أثناء العلاقة الآثمة، لتهديده بمقاطع الفيديو والتحصل منه على مبالغ مالية.

"كان مستخبي في أوضة النوم لحد ما صورنا فيديو.. وبعدين هدد عشيقي بفضحه ونشر الفيديو والصور.. وطلب منه 500 جنيه علشان يمسح الفيديو.. ولما أخد الفلوس ضرب عشيقي وطرده برة الشقة"، تواصل السيدة الثلاثينية الكشف عن تفاصيل جريمتها وزوجها أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

كانت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ألقت القبض على المتهمة وزوجها، عقب تلقي بلاغ من العشيق بتفاصيل الواقعة.

وأضافت الزوجة، قائلة: "أنا اتعرفت على شاب - تقصد عشيقها - منذ قرابة 8 أشهر عن طريق الفيس بوك، وتطورت من الكلام إلى شات جنسي، وطلب مني يجيلي الشقة.. وحصل بينا علاقة غير شرعية، وفضلنا طول الفترة دي لحد ما جوزي عرف.. وطلب مني تصوير العلاقة علشان ياخد منه فلوس.. بس ده كل اللي حصل".

أكد الزوج ما جاء على لسان زوجته والعشيق، وقررت جهات التحقيق حبس السيدة وزوجها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن تفاصيل الواقعة دارت في شقة في بولاق الدكرور، خلال 20 دقيقة، وبعدها غادر العشيق بعد جلسة تهديد ووعيد من الزوج بالصور والفيديوهات التي تجمع الضحية بزوجته في حالة إبلاغ الشرطة بما حدث له، لكن العشيق قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، فتوجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وقدم رواية مغايرة للحقيقة للمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، مفادها أنه يعمل مندوب مبيعات أحذية، وخلال توصيل طلب "أوردر" إلى إحدى السيدات فوجئ بشخص يدعى أنه زوجها وأجبره على خلع ملابسه وصورهما في أوضاع مخلة حتى يصمت عن جريمة سرقته.

تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين وبسؤال الزوجة، قالت: "فيه علاقة بيني وبين صاحب البلاغ"، مؤكدة أن زوجها عرف بها وبعدها طلب منها مساعدته في سرقة عشيقها فاستجابت لطلبه واستدرجته وظهر الزوج وصورهما في أوضاع مخلة حتى يستخدم الصور والفيديوهات في ابتزاز العشيق ماديًا".