وزيرة التعاون الدولي: فخورة لنمو اقتصاد مصر بشكل إيجابي في 2020

أعربت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن فخرها بنمو الاقتصاد المصري في عام 2020.

وكتبت: "فخورة بأن نعلن أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بشكل إيجابي في عام 2020، مما يجعلها الاقتصاد الوحيد الذي يفلت من الركود وفقًا لـ "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية".

وتابعت "المشاط"، أن تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، تعمل وستواصل على إظهار المرونة، وكلنا نعمل لنخرج أقوى من ذي قبل".

تعيين رانيا المشاط محافظًا لمصر في البنك الدولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 81 لسنة 2020 بتعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظًا لمصر بالبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت، أنه تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط محافظًا لمصر في كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تضمن القرار تعيين المشاط محافظًا مناوبًا لمصر في بنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) وبنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك محافظًا مناوبًا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

رانيا المشاط: خدمة مصر "شغف"

قالت الدكتورة رانيا المشاط عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أول تعليق لها بعد توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، "مع بداية تحدٍ جديد أستعير بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، الذي نشر في ديسمبر 2016، ‏اتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات في ملف آخر كلفت به.. خطوة جديدة في مسار خدمتي في العمل العام".

وأضافت في تدوينة أخرى: "عند اختيارك للعمل العام، فانك تخدم حيث الحاجة إليك.. عندما توليت مسؤولية وزارة السياحة في يناير 2018، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية وإطلاقها إلى آفاق أوسع ذات صبغة عالمية".

وقالت إن خدمة مصر من خلال المساهمة في صياغة سياسات تؤدي إلى فيض خيرات النيل لكل مواطن مصري ليست مهمة رسمية فحسب ولكنها شغف.

ونجحت رانيا المشاط في وزاة السياحة التي تولتها على مدار الأربعة سنوات الماضية، محققة ارتفاعا كبيرا في إيرادات السياحة المصرية لأول مرة منذ 2010.