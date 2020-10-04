رجل أعمال "الملابس الداخلية" يرقص بحضور عمرو دياب في حفل زفافه

ظهر رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك إحدى ماركات الملابس الداخلية، وهو يرقص ويغني خلال حفل زفافه على السيدة زينة المشوط، والذي أقيم خلال الساعات الماضية فى القطامية هايتس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلى نغمات عمرو دياب، وأغنية "3 بنات"، دخل رجل الأعمال في وصلة رقص وغناء بصحبة عروسه، وبحضور الهضبة.

وأحيا أولى فقرات الحفل، الفنان عمرو دياب الذي حضر بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وأشاع حالة من البهجة طوال تواجده، من غناء ورقصات والتقاط صور تذكارية بطريقة الـ"سيلفي"، حتى مغادرته السريعة، بسبب تجمهر المدعوين حوله.

وخلال الحفل الأسطوري، أحيا النجم اللبناني راغب علامة ثاني الفقرات، حيث حضر بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر، وأشعل أجواء البهجة والرومانسية بأغنياته الشهيرة.

واختتم آخر فقرات الحفل النجم محمد رمضان، الذي طالبه المدعوون بالصعود على خشبة المسرح بجوار العروسين، ليقدم عددا من أغانيه المميزة، التي أشعلت وصلات الرقص، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وشاركت في إحياء الحفل الراقصة جوهرة، وإحدى الفرق الأجنبية.

وعلمت "الوطن"، أن باسل دفع ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتكلفة لحفل الزفاف من بينها مليون ونصف أجور المطربين عمرو دياب وراغب علامة.

وحضر الحفل عدد من نجوم المجتمع والفنانين، أبرزهم عمرو دياب، ودينا الشربيني، وراغب علامة.

وفي نفس اليوم، أحيا المطرب عمرو دياب، حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على المونتيرة منة جاب الله.

وشهد الحفل مقابلة غابت منذ أكثر من 30 عامًا، بين عمرو دياب، والسيدة إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، والخطيبة الأولى للهضبة، فى فترة ما قبل الشهرة والنجاح.

يذكر أن عمرو دياب خطب شقيقة إلهام عام 1988، وعلى إثر ذلك استعانت به الأخيرة في أول عمل درامي له وهو فيلم السجينتان، ولكن الخطوبة لم تدم كثيرا، وفسخت بسبب فارق السن بين الطرفين؛ إذا كان الهضبة يبلغ 27 عامًا، في حين إيناس كانت 17 عاما.