صور.. أمسية ثقافية في "باريس" احتفالا بذكرى حرب أكتوبر

بالتعاون بين المركز الثقافي المصري ومركز ذرا للدراسات و الأبحاث بفرنسا، أقيمت مساء أمس 2020 أمسية ثقافية عربية بمقر المركز الثقافي المصري في جادة السان ميشيل بالحي اللاتيني وسط باريس، و بحضور نخبة من المثقفين و الدبلوماسيين والإعلاميين العرب، يتقدمهم سفير مصر إيهاب بدوي وسفير فلسطين سلمان الهرفي.

افتتحت الأمسية بكلمة ترحيب من المستشار الثقافي المصري نور السبكي، أكد خلالها على دور المركز في نشر الثقافة العربية بفرنسا وعلى معاودة المركز لأنشطته، التي افتتحها هذا المساء بالتعاون مع مركز ذرا، رغم جائحة الكورونا مع مراعاة التدابير الوقائية.

وألقى السفير إيهاب بدوي كلمة، وجه بها التحية للحضور في قاعة المركز الثقافي المصري بباريس.

وألقى علي المرعبي مشرف عام مركز ذرا كلمة أكد خلالها على التعاون الوثيق مع المركز الثقافي المصري، ووجه التحية لمناسبة 6 أكتوبر للجيش المصري الذي دافع عن الأمة العربية وفلسطين.

ثم ألقى الشعراء قصائدهم على التوالي: أحلام لقليدة، ريم السيد، نزار زيدان، و رافقهم بخلفية موسيقية على التوالي كلا من الفنانيين محمد الريصاني و الحسين إدبو على آلتي العود و الغيتار. ثم كانت هناك وصلة من الطرب الاصيل مع الفنانة المغربية نزيهة مفتاح.

واختتمت الأمسية بكوكتيل خفيف للحضور، وتأكيد على مواصلة تنظيم التظاهرات الثقافية العربية رغم جائحة كورونا.